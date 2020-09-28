В Курской области работают "горячие линии" по призыву

Осенний призыв продлится до 31 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 октября стартует осенняя призывная кампания, которая продлится до 31 декабря.

В военном комиссариате заработали телефоны «горячей линии», по которым можно получить квалифицированные ответы по вопросам призыва граждан на военную службу.

Куряне смогут задать вопросы по телефонам 8(4712) 70-07-46; 70-07-63; 70-07-62; 70-07-51 ежедневно с 9.00 до 18.00.

Помимо этого, курские призывники и их родители вправе обращаться за консультацией в Западный военный округ (г. Санкт-Петербург) по телефонам 8-818-494-26-06 и 8-812-494-20-21 или к начальнику организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа – 8-812-494-25-70.

Помощь призывникам также смогут оказать и в военно-врачебной комиссии ЦФО по телефону 8-495-917-13-45.

В 56-й военной прокуратуре Курского гарнизона организован консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу. Консультации по телефонам (4712) 52-97-10, 52-96-11.

По вопросам призыва куряне также смогут обратиться и в 56-й военный следственный отдел по телефонам (4712) 54-83-20 и 58-47-94.

Кроме того, уже не один год успешно работает интернет-приемная ГВСУ СК России и ВСУ СК России по Западному военному округу. На сайте www://gvsv.gov.ru будущие призывники и их родители смогут задать любой интересующий их вопрос.