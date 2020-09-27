Коронавирус в Курской области на 27 сентября: Covid-19 заразились еще 44 человека

фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суточный прирост зараженных в Курской области продолжает расти. Как сообщил региональный оперштаб, количество инфицированных на 27 сентября составило 44 человека. 22 случая зафиксировали в Курске, пять - в Курском районе, по три случая - в Пристенском и Солнцевском районах, по два - в Обояни, Судже, Октябрьском и Поныровском районах, по одному случаю - в Беловском, Обоянском и Суджанском районах. Всего за время эпидемии в Курской области зарегистрировали 7 971 зараженного коронавирусом.

Окончили лечение и выздоровели 6 648 пациентов, за сутки поправились еще восемь человек. На сегодняшний день скончались 57 курян с Covid-19, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная новой инфекцией.