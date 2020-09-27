Ночью в Курске едва не сгорел дом с 85-летней хозяйкой

фото: сайт ГУ МЧС Курской области.

Минувшей ночью в Курске едва не сгорел дом. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, звонили обеспокоенные очевидцы - жильцы соседних домов. Специалисты установили, что пожар возник на улице Мирной. Загорелась кровля одноэтажного здания размером 10 на 12 метров. На месте пожара находилась 85-летняя хозяйка. Она первая заметила огонь и обратилась к соседям за помощью.

Благодаря действиям спасателей пламя не перекинулось на соседние строения. Жилой дом, который расположен в пяти метрах, и несколько хозяйственных построек удалось отстоять. В горевшем здании обрушилась кровля по всей площади, частично обвалились стены и перекрытия дома. Никто из людей в результате ЧП не пострадал. Эвакуации не потребовалась. Причины пожара выясняют специалисты.