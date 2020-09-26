В Юго-Западном районе Курска выключат свет

Отключения пройдут 29 сентября Фото: Из архива "КП".

По информации филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реконструкция автодороги на проспекте Плевицкой, выполняются работы по строительству временной схемы воздушной линии 110 кВ«Курская ТЭЦ-1 –Счетмаш» с отпайками и ВЛ 110 кВ«Курская ТЭЦ-1 – Садовая» с отпайками.

Для выполнения указанных работ, с 28.09.2020 г. по 30.09.2020 г. будет выполнен ремонтный режим на питающих центрах подстанций 110 кВ«Городская», «Родники», «Прибор», 35 кВ«Западная».

В связи с этим, с 07-00 ч. до 20-00 ч. 29.09.2020 г. кратковременно (на время переключений) будет отключено электроснабжение потребителей Юго – Западного района, а именно: ул. Клыкова, д. №1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15,16,17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 60, 64,66, 70, 78, 80, 82,84, 90, 92; ул. Бойцов 9-й дивизии, д.№185, 185в,185 ж, 187, 191, 191а, 193, 195, 189, 189а, 197, 199, 199а; ул. Майский Бульвар, д.11, ТЦ «Радуга».