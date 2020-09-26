42 человека заболели коронавирусом в Курской области за сутки

На сегодняшний день скончались 57 (+1) человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 26 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 927 (+42) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 640 (+39) пациентов. На сегодняшний день скончались 57 (+1) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +27

г. Железногорск +4

г. Фатеж +2

г. Щигры +2

Глушковский +1

г. Льгов +1

г. Обоянь +1

Обоянский +1

Рыльский +1

г. Суджа +1

Фатежский +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.