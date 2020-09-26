42 человека заболели коронавирусом в Курской области за сутки

На сегодняшний день скончались 57 (+1) человек
Фото: Из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 7:30 26 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 927 (+42) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 640 (+39) пациентов. На сегодняшний день скончались 57 (+1) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +27
г. Железногорск +4
г. Фатеж +2
г. Щигры +2
Глушковский +1
г. Льгов +1
г. Обоянь +1
Обоянский +1
Рыльский +1
г. Суджа +1
Фатежский +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.