На Боевке привели в порядок акваторию пляжа после купального сезона

Сегодня в Курске прошла санитарная пятница. На Северо-западе сотрудники управления по делам ГО и ЧС города, специалисты электросетей и «Квадры» расчистили овраг, вырубили поросль, убрали сухие ветки.

От остановки «Площадь Рокоссовского» до улицы Серегина собрали десятки мешков с мусором, сухие ветки и листья. В уборке в этом районе были задействованы представители администрации Сеймского округа, сотрудники областного избиркома, волонтеры.

На Боевке привели в порядок акваторию пляжа после купального сезона. Также порядок наводили в Железнодорожном округе областного центра. Здесь потрудились ребята из колледжа управления и железнодорожного техникума.