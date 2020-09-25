52-летний курянин ударил родного брата ножом в живот

Потерпевшего доставили в районную больницу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Золотухинский следственный отдел СУ СК по Курской собрал достаточно доказательств для вынесения приговора 52-летнему мужчине. Курянина признали виновным в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

1 мая 2020 года примерно в 11 часов вечера пьяный осужденный находился в доме своего 43-летнего брата, расположенном в деревне Шатовка Фатежского района. На почве внезапно возникших неприязненных отношений он схватил нож и ударил им брата в живот.

Потерпевшего доставили в районную больницу. Кроме того, осужденный в указанное время угрожал убийством, находившемуся в данном доме 62-летнему двоюродному брату.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.