Курские дорожники начали готовиться к зиме

В Курске заключили контракты с подрядными организациями на содержание дорог и тротуаров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области к зимнему периоду уже подготовили 462 единицы техники и 92 тысячи тонн противогололедной смеси. Утвердили план работы подрядных организаций в случае обильного снегопада.

В Курске заключили контракты с подрядными организациями на содержание дорог и тротуаров. В Центральном и Железнодорожном округах будет убирать снег ООО «Благоустройство», в Сеймском округе и Северо-западном микрорайоне – ООО «Интеграл-Строй».

В областном центре подготовили 102 единицы снегоуборочной техники и более 31 тысяч тонн противогололедного материала. Определяются места для складирования снега. Завершить подготовку к зимнему сезону планируют до конца октября.