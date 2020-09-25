В курских интернатах возобновили диспансеризацию детей

При выявлении серьезных проблем, маленьких пациентов направляют на лечение в федеральные клиники Фото: Из архива "КП"

В Курской области вновь проводят диспансеризацию детей, которые находятся в интернатах и социальных приютах. Ребят осматривают врачи областной детской клинической больницы, в том числе хирурги, урологи и андрологи.

Проводятся исследования на аппаратах УЗИ, ЭКГ и лабораторная диагностика. При необходимости пациентов направляют к узким специалистам.

Профилактическая работа с детьми, проживающими в интернатных учреждениях и приютах, проводится на протяжении последних десяти лет. В феврале из-за пандемии диспансеризацию приостановили.

Медики возобновили эту работу с 7 сентября и уже осмотрели около 600 детей. При выявлении серьезных проблем, маленьких пациентов направляют на лечение в федеральные клиники.

Завершить выездную диспансеризацию планируют к середине октября.