Курские полицейские раскрыли кражи дорогостоящих мобильников

По всем фактам хищений возбудили уголовные дела Фото: Из архива "КП"

29-летняя курянка случайно оставила телефон на скамейке возле многоэтажки. Вернувшись через десять минут, она мобильный уже не обнаружила. Дорогой гаджет похитила соседка. Девушка обратилась в полицию, когда поняла, что данные с ее телефонных приложений используют злоумышленники. Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили личность причастной к краже, похищенный телефон у нее изъяли и вернули хозяйке.

У другого курянина телефон стоимостью 60 тысяч рублей украли в общественном транспорте. Мобильник лежал в кармане брюк. В час-пик мужчина не почувствовал, как другой пассажир забрал мобильный вышел. Разблокировать телефон и использовать подозреваемый не смог. Мужчина попытался продать аппарат. Его личность установили и изъяли технику.

Сотрудники Западного отдела полиции также установили причастного к краже телефона стоимостью 40 тысяч рублей у продавца продуктового павильона. Мобильный владелец оставил на прилавке и отвлекся. Покупатель вместе со сдачей забрал и телефон.

Оперативники установили личность злоумышленника. Его задержали по подозрению в причастности к другому преступлению, однако сотрудники вспомнили о сходстве с разыскиваемым. Задержанный сознался в краже и обязался возместить нанесенный ущерб.

По всем фактам хищений возбудили уголовные дела.