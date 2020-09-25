В Курске начали подавать тепло в объекты социальной сферы

Все станции «Квадры» готовы к подаче тепла потребителям Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Готовность тепловых сетей к отопительному периоду составляет 83%. В этом году заменили 9,7 км трубопроводов, а всего в планах на этот год порядка 14,6 км. К 30 сентября завершатся масштабные ремонтные работы на улицах Мирной, Энергетиков и Володарского в Курске.

Все станции «Квадры» готовы к подаче тепла потребителям. Энергетики провели на всех теплоисточниках ремонт котельного и генерирующего оборудования, а также сделали необходимые запасы резервного топлива. Сформирован аварийный запас труб, запорной арматуры и специнструмента, усилены ремонтные бригады, проведены тренировки и инструктажи оперативного персонала.

Началась подача тепла в объекты социальной сферы. Первым к центральной системе отопления энергетики подключили областной Дом ребенка.