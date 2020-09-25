Более 50 тысяч школьников посетили экскурсии и приняли участие в походах Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В курских лагерях и санаториях отдохнули более 22 тысяч детей. Для них работали 306 организаций отдыха и оздоровления, в том числе девять загородных лагерей и четыре санатория, 293 школьных дневных лагеря в онлайн формате. Проведено 19 профильных смен.

Принятые организаторами меры, в том числе по эпидемической безопасности, позволили подготовить и открыть оздоровительные лагеря, обеспечить максимально возможный охват детей отдыхом и оздоровлением.

Более 50 тысяч школьников посетили экскурсии и приняли участие в походах, спортивных и культурных мероприятиях, различных конкурсах и добровольческих акциях. Много мероприятий прошло в онлайн режиме.