С 28 сентября в Курске будут отключать свет

Электросети проведут плановые работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В связи с проведением плановых работ в электрических сбудет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 28 сентября по 2 октября с 09-00 до 17-00: ул. Автодромная, 1,2, 3, 4-й Автодромные переулки, СНТ Коммунальник, Монастырская балка, 4-7-й Каштановые переулки.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 30 сентября по 2 октября с 09-00 до 15-00: ул. Карла Маркса 66/2; 66/5; 66В.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

1 октября с 13-30 до 16-00: СНТ «Икар».

27 сентября с 09-00 до 17-00: ул. Республиканская 42, 44, 46; ул. Союзная 55б; ул 2-ая Рабочая 10а/5.

Тел. для справок: 26-32-10.