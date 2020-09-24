В центре Курска откроется креативное пространство

В настоящее время завершены ремонтные работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

2 октября в 15.00 на улице Ленина, 15 в Курске состоится открытие городского креативного пространства. Оно будет влючать в себя работу шести площадок, визуализирующих главные направления работы: искусство, творчество, экология, неформальное образование.

Два года назад инициативная молодежь Курска выступила с предложением открыть некоммерческое творческое пространство для реализаций идей молодых жителей города.

В настоящее время завершены ремонтные работы и разработаны концептуальные основы деятельности молодежного пространства.