В центре Курска откроется креативное пространство

В настоящее время завершены ремонтные работы
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
2 октября в 15.00 на улице Ленина, 15 в Курске состоится открытие городского креативного пространства. Оно будет влючать в себя работу шести площадок, визуализирующих главные направления работы: искусство, творчество, экология, неформальное образование.
Два года назад инициативная молодежь Курска выступила с предложением открыть некоммерческое творческое пространство для реализаций идей молодых жителей города.
В настоящее время завершены ремонтные работы и разработаны концептуальные основы деятельности молодежного пространства.