В Курске откроется выставка студентов худграфа КГУ

Это уже четвертая выставка студенческих работ Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 октября в 16.00 в выставочном зале «Звездный» откроется выставка работ студентов художественно-графического факультета КГУ «Познай творчество – твори, познавая!».

Это уже четвертая выставка студенческих работ. Ее цель – расширить представление общественности об особенностях профессий, связанных с культурой и искусством, дизайном и архитектурой, привлечь интерес будущих абитуриентов к насыщенному, творчески яркому и постоянно обновляющемуся учебному процессу.

Выставка продлится до 15 октября.