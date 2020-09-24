Курская филармония открывает 85-й сезон

Начало концерта в 19:00 в концертном зале «Свиридовский» (ул. Сонина, 4) Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 октября, в Международный день музыки, Курская государственная филармония открывает 85-й концертный сезон.

В этот день состоится концерт, в котором прозвучат произведения композиторов XVIII-XX веков. Программу представят ведущие артисты филармонии Светлана Саркисян, Анастасия Черкашина, Андрей Капралов, Юнис Кварку, Александр Крупнов и Анна Князева, а также ансамбль камерной музыки «Барокко» и инструментальное трио – Надежда Гордеева (фортепиано), Юлия Быкова (скрипка), Игорь Петров (виолончель).

Гости смогут также услышать произведения, исполненные на новом органе. Он был изготовлен по заказу Курской государственной филармонии при поддержке администрации области.

Разнообразный спектр возможностей органа представит лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Белгородской и Курской филармоний Тимур Халиуллин. В органной части программы выступят заслуженная артистка России Ирина Стародубцева, Юнис Кварку, Игорь Жарков, Анна Сидоренко, Александр Крупнов.

Начало концерта в 19:00 в концертном зале «Свиридовский» (ул. Сонина, 4).