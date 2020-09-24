В Курске командировочный перечислил интим-мошенникам 16 тысяч рублей

Под разными предлогами потерпевший перечислил 16 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

В Курск из другого региона приехал в командировку мужчина. Он нашел в интернете объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру телефона.

Девушка попросила перевести предоплату, а затем сообщила, что деньги не поступили из-за ошибки. Попросила повторить операцию, а первую сумму после разбирательства обещала вернуть.

Далее мужчину убедили в сбое системы. Под разными предлогами потерпевший перечислил мошенникам 16 тысяч рублей. После этого телефон перестал отвечать, а предложение исчезло с сайта.

Сотрудники полиции установили, что звонки совершались из другого региона. По данному факту проводится проверка.