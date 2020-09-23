В Курске пройдет праздник ремесел «Русь мастеровая»

Праздник состоится 24 сентября в 15.00 на площади имени Рокоссовского

24 сентября в 15.00 на площади имени Рокоссовского состоится городской праздник ремесел «Русь мастеровая». На празднике куряне смогут получить урок мастерства по изготовлению гончарной посуды на настоящем гончарном круге у мастера-гончара, обладателя премии главы города Курска «За вклад в развитие культуры города Курска» Владимира Бледнова.

Особого внимания заслуживают работы мастеров-участников проекта таких как Виктория Бледнова, победителя ежегодного областного конкурса «Семья соловьиного края» в номинации «Семейное творчество». По ее эскизам изготовлены керамические иконы Святого минерального источника «Волков ключ» и купели (ландшафтно-сервисный комплекс «Журавлино»);

Владимира Плугатарева, обладателя медали губернатора Курской области XIII Межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки за сохранение традиций народной игрушки и др.

Большой интерес у посетителей выставки вызовут работы мастера по лозоплетению Михаила Лебедева, чьи изделия - корзины, лукошки, предметы быта и плетеная мебель также неоднократно были представлены на Курской Коренской ярмарке.