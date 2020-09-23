Двух курян спасли во время пожара в частном доме

Огонь практически полностью уничтожил жилой дом площадью сорок квадратов Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

23 сентября в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Чистой в Курске. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения четырех частей, дежурная служба пожаротушения Главного управления, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

К приезду пожарных дом горел открытым пламенем. Соседи вывели из помещения мужчину. Огнеборцы спасли хозяйку дома. На месте им оказали медицинскую помощь.

Погорельцы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Огонь практически полностью уничтожил жилой дом площадью сорок квадратов. Причину пожара установят эксперты.

- Всего от Главного управления в борьбе с огнем были задействованы 16 человек и пять единиц техники, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Главного управления Александр Казаков. - Источники противопожарного водоснабжения находились на расстоянии 200 метров от места пожара. В целом, все службы сработали оперативно и профессионально.