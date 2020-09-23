37-летняя курянка зарезала своего мужа

От полученного ранения мужчина скончался на месте Фото: Яна ШЕЛЕСТ

28 марта 2020 года примерно в час ночи 37-летняя курянка в состоянии алкогольного опьянения находилась со своим 44-летним мужем в квартире, расположенной в одном из домов на проспекте Клыкова в Курске.

Супруги повздорили, женщина схватила нож и ударила им супруга в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Следственный отдел по Центральному округу города Курска СУ СК по Курской области собрал достаточно доказательств для вынесения курянке обвинительного приговора. За убийство ей назначили наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.