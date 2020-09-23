В Курской области открылись отделения детской реабилитации

Здесь есть уникальное оборудование для реабилитации детей с проблемами зрения, галокамера, ингаляторий

В Курске на базе бывшего областного детского санатория начали работу два отделения детской реабилитации. Учреждение получило лицензию, уже сегодня сюда направят первых пациентов. В дневной стационар будут принимать до 60 человек, круглосуточный рассчитан на 30 мест, но количество планируют увеличить до 100.

В отделениях работают физиотерапевты, массажисты, врачи, медсестры, инструкторы ЛФК, офтальмологи, педиатры и психолог. Здесь есть уникальное оборудование для реабилитации детей с проблемами зрения, а также галокамера и ингаляторий.

«На реабилитацию станем направлять уже не по санаторно-курортным путевкам, а по истории болезни. Направление можно будет получить в поликлинике по месту жительства или после консультации у специалистов областной детской клинической больницы. До конца года намерены оказать помощь в двух отделениях не менее чем 650 детям», - сообщил главный врач областной детской больницы Игорь Зоря.