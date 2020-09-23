Житель Курской области, угрожая топором, изнасиловал пенсионерку

Суд признал мужчину виновным Фото: Из архива "КП"

Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области собрал достаточно доказательств для вынесения приговора 53-летнему курянину. Суд признал мужчину виновным в изнасиловании с угрозой убийством.

В ночь с 11 на 12 июля 2020 года осужденный находился в пьяном виде в доме ранее знакомой 78-летней женщины, расположенном в одной из деревень Горшеченского района. Угрожая топором убийством, мужчина изнасиловал пенсионерку.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год.