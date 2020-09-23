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Курская филармония открывает юбилейный сезон

Прозвучат сочинения композиторов XVIII-XX веков
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне смогут послушать орган

Куряне смогут послушать орган

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская государственная филармония открывает юбилейный 85-й сезон. Мероприятие состоится 1 октября на сцене концертного зала «Свиридовский» по адресу ул. Сонина, 4. Начало концерта в 19:00.

В исполнении солистов и камерных ансамблей филармонии прозвучат сочинения композиторов XVIII-XX веков. Впервые для широкой публики зазвучит и новый недавно приобретенный музыкальный инструмент – орган, полный спектр возможностей которого представит лауреат всероссийских и международных конкурсов Тимур Халиуллин.

Культура