Курская филармония открывает юбилейный сезон

Куряне смогут послушать орган Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская государственная филармония открывает юбилейный 85-й сезон. Мероприятие состоится 1 октября на сцене концертного зала «Свиридовский» по адресу ул. Сонина, 4. Начало концерта в 19:00.

В исполнении солистов и камерных ансамблей филармонии прозвучат сочинения композиторов XVIII-XX веков. Впервые для широкой публики зазвучит и новый недавно приобретенный музыкальный инструмент – орган, полный спектр возможностей которого представит лауреат всероссийских и международных конкурсов Тимур Халиуллин.