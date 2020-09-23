В Курской области вырос класс пожарной опасности

Курянам советуют быть осторожными с огнем в жаркую погоду Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки в Курской области зарегистрированы 26 пожаров. 13 раз пожарно-спасательные подразделения выезжали на случаи загорания травы, десять раз – на мусор, горели также камыш, стерня и жилой дом.

Больше всего пожаров - семь - произошло в Курском районе, на втором месте – Курск - четыре пожара. Наибольшая площадь возгорания – порядка гектара - составила в районе улицы 2-я Новоселовка областного центра. Для его ликвидации потребовалось привлечение пожарного поезда.

Сотрудниками отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области за нарушения требований пожарной безопасности составили три протокола, администрациями муниципальных образований – восемь административных материалов. Подтвердилась одна термическая точка в Октябрьском районе – горение сухостоя на площади 500 квадратных метров.

По прогнозу Курского гидрометцентра в ближайшие дни температура воздуха будет достигать 26-27 градусов тепла. В Горшеченском и Касторенском районах сохраняется пятый класс пожарной опасности. Четвертый класс ожидается в Обояни и Курске.