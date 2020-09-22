У курского студента в лифте украли два телефона

На место преступления тут же выехала следственно-оперативная группа Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В полицию обратился студент одного из курских вузов и сообщил, что меньше часа назад неизвестный мужчина в лифте, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у него два дорогостоящих телефона и кошелек.

На место преступления тут же выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, осмотрели записи с камер наблюдения.

Оперативник узнал на кадрах налетчика – ранее судимого гражданина. Местонахождение 29-летнего курянина установили в тот же вечер. Мужчина во всем сознался. Похищенные телефоны у него изъяли. По факту разбоя возбудили уголовное дело.