Сорокалетний курянин нанес побои полицейскому

Расследование продолжается Фото: из архива «КП»

Курчатовский следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении сорокалетнего курянина. Мужчину подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

8 сентября 2020 года примерно в 8 часов утра курянин находился на автодороге Курск – Льгов - Рыльск во Льговском районе. Не желая быть доставленным в отдел к следователю для допроса, он ударил полицейского кулаком в плечо и несколько раз по туловищу.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.