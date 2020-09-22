Курянам советуют сделать прививку от гриппа

Но пока не во всех поликлиниках есть в наличии вакцина в достаточном количестве Фото: Из архива КП.

Сотрудникам администрации региона делают прививку от гриппа вакциной «Совигрипп», поступившей в Курскую область для взрослого населения.

На сегодняшний день прививка – самый надежный способ обезопасить себя от заражения гриппом и избежать осложнений. В текущем эпидсезоне вакцинация от гриппа наиболее важна в связи с одновременной циркуляцией нескольких респираторных вирусов, включая новую коронавирусную инфекцию, считают специалисты.

Чтобы сделать прививку от гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. Работодателей просят позаботиться о своих сотрудниках и провести вакцинацию.