На курской таможне изъяли почти сто кило элитного парфюма

Таможенники обнаружили более 200 упаковок шведской парфюмерной продукции Фото: предоставлено пресс-службой

Гражданка Украины пыталась нелегально вывезти из России 94 килограмма парфюмерной продукции известной элитной шведской фирмы, сообщили на региональной таможне.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Суджа таможенники осмотрели грузовой микроавтобус, который следовал в Украину. Аппаратура зафиксировала зону в багажном отсеке авто, которая показалась таможенникам подозрительной.

В ходе досмотра, проведенного совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области, обнаружили более 200 разнообразных упаковок элитной шведской парфюмерной продукции.

Владелица парфюма, гражданка Украины, товар не декларировала. Исходя из его количества и предназначения, парфюмерная продукция не попадает под категорию «товары для личного пользования», сказали в ведомстве.

- По факту недекларирования по установленной форме, возбуждено дело об административном правонарушении - сообщил начальник таможенного поста МАПП Суджа Сергей Ванжа.- Товар изъят для проведения дальнейшей экспертизы.