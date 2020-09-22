Коронавирусом за сутки заболели еще 29 курян

В регионе продолжают фиксировать новые случаи Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 22 сентября в Курской области всего зарегистрировано 7 764 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 29 за последние сутки. Всего выписано 6 538 пациентов, в том числе 36 за последние сутки. На сегодняшний день скончались 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Больше всего новых больных в Курске - 12, Железногорске - шесть и во Льговском районе - четыре человека.