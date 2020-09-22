В Курске открывается осенний вернисаж

Выставка продлится до 8 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 сентября в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова в рамках литературно-эстетического проекта «Библиогалерея» состоится открытие персональной фотовыставки Леонида Карабанова «Русь…Не в силах тебя не любить!».

В экспозиции более 30 работ, посвященных осени - одному из самых живописных времен года, среди них: «Родные просторы», «Очей очарованье», «Источник дивной красоты», «Старая мельница».

В рамках встречи Леонид Карабанов поделится с присутствующими секретами своего мастерства и расскажет о дальнейших творческих планах.

Помимо этого можно будет увидеть и книжную экспозицию «Осенние пейзажи», которая познакомит с тематическими произведениями знаменитых классиков русской литературы, а также выдающихся мастеров русской живописи из фонда Централизованной системы библиотек города

Выставка продлится до 8 октября по адресу ул. Карла Маркса, 23.