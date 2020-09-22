В Курске реконструируют тепломагистраль

В Курске началась пора ремонтов теплосетей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершается реконструкция тепломагистрали на улицах Энергетиков – Серегина. Участок сети на улице Серегина уже полностью смонтирован и отсыпан грунтом и песком. На улице Энергетиков продолжается монтаж трубопроводов и заливка неподвижных опор.

При прокладке специалисты использовали трубы в пенополиуретановой изоляции, которые обладают высокой стойкостью к внешнему износу, перепадам температур и давления, имеют низкие тепловые потери. Кроме того, в ППУ-трубы смонтирована система удаленного контроля, которая позволяет дистанционно следить за состоянием сети, пояснили в обладминистрации.

Чтобы трубы не касались грунта, их укладывают в бетонный лоток, а затем перекрывают железобетонными плитами. Кроме того, сеть в лотке засыпают песком и проливают водой. Слежавшийся песок заполняет все пустоты в теплосетевом канале и не дает стокам просочиться к трубам.

Всего на улицах Энергетиков – Серегина уложат 1153 метров износостойкой сети. С учетом благоустройства территории стоимость работ, которые планируют завершить 30 сентября, – 72 млн рублей.

Эта сеть одна из двух тепломагистралей ТЭЦ-1, по которым тепло и горячую воду получают большинство участков Сеймского и части Центрального округов.