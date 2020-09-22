Под Курском сгорели три легковушки

Пожар тушили 11 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 03:20 22 сентября на номер телефона ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в автомобиле. ЧП произошло на улице Маршала Жукова в Железногорске.

На место происшествия выезжали пожарные 11 ПСЧ Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

- По прибытию в 03:23 было установлено, что горит легковой автомобиль «Opel Astra». В 03:24 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 03:25, ликвидирован в 03:26, - сказали в МЧС.

В результате пожара легковой автомобиль «Opel Astra» огнем уничтожен полностью, также пострадали два припаркованных рядом автомобиля: «Chevrolet Niva» и «Hyundai Terracan»

Ущерб и причина пожара устанавливаются.