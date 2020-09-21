В центре Курска перекроют движение

Перекрывать движение будут 22 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 сентября, в рамках Международного дня без автомобиля, в Курске пройдет спортивная акция «Я выбираю спорт». Акция пройдет по улице Ленина и завершится на Красной площади «Зарядкой с чемпионом»!

В связи с этим движение автотранспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00 по улице Ленина от улицы Садовой до улицы Марата и по Красной площади от улицы Марата до улицы Урицкого. Движение городского пассажирского транспорта в это время будет осуществляться по улице Радищева со всеми установленными остановками.