Курский коммерсант лишился девяти миллионов рублей, желая купить землю

Коммерсант пытался скупать земельные наделы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Горшеченский районный суд Курской области вынес приговор по уголовному делу против 57-летнего местного жителя, который признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошениичество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Жителю Горшеченского района стало известно о том, что его знакомый желает приобрести земельные участки сельскохозяйственного назначения для предпринимательства. Решив завладеть деньгами коммерсанта, он под видом оказания помощи предложил ему свои услуги посредника в покупке земельных долей у местных жителей, постановке их на кадастровый учет с последующим оформлением права собственности.

Получая от коммерсанта деньги на покупку земли, он распоряжался ими по своему усмотрению. Преступник предоставлял фальсифицированные расписки якобы от собственников о продаже ими земли на различные суммы.

Таким способом жителю Горшеченского района удалось незаконно завладеть почти 9 млн рублей.

Не получив документы о праве собственности на землю, предприниматель усомнился в намерениях знакомого выполнить взятые на себя обязательства, отказался передать ему еще 1 млн 600 тыс рублей и обратился в правоохранительные органы.

Суд дал жителю Горшеченского района четыре с половиной года колонии общего режима. Кроме того суд обязал его возместить причиненный ущерб.

Приговор суда в законную силу не вступил.