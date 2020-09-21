Курянам расскажут об экологии

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 сентября в 17.00 в парке Героев Гражданской войны Централизованная система библиотек Курска приглашает курян и гостей города стать участниками литературно-познавательной программы «#ЭКОКУРСК_2020».

В рамках мероприятия участников ждет знакомство с улицами города, в названиях которых отражена красота родной природы. В Курске таких улиц насчитывается более 160. Все они живая часть истории столицы соловьиного края.

Курские экоактивисты расскажут, как защитить природу и изменить к лучшему жизнь людей. Среди прохожих будет проведен блиц – опрос «Ваш вклад в защиту природы», который позволит выяснить, какой вклад вносят куряне в охрану окружающей среды.

Сотрудники Центрально-Черноземного биосферного заповедника имени профессора В.В. Алехина познакомят курян с историей создания старейшего природного заповедника России, а также с информацией о редких растениях и животных Стрелецкой степи.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Лесные друзья своими руками» по изготовлению поделки из природных материалов.

Кроме этого, куряне вспомнят прозаические и поэтические произведения великих классиков литературы, в которых воспевается неповторимая красота курской природы; прочитают отрывки из рассказов о природе известных курских писателей: Евгения Носова, Константина Воробьева, Алексея Шитикова.