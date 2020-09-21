Курян приглашают на концерты под открытым небом

Культурная программа состоится при хорошей погоде Фото: Светлана ВОЛКОВА

На этой неделе, в рамках проекта «Музыкальный дворик», для курян выступят:

22 сентября в 13.00 - эстрадный оркестр концертно-творческого центра «Звездный», под руководством Василия Кравченко, солист Евгений Воробьев;

24 сентября в 13.00 - духовой оркестр, руководитель Валерий Шамин, солистки Яна Стекачева и Инна Шанина;

25 сентября в 13.00 прекрасными песнями порадует вокальный ансамбль «Разветье», руководитель Заслуженный работник культуры РФ Ольга Бондарева.

Мероприятия состоятся при условии хорошей погоды.

Мероприятия пройдут во внутреннем дворике центра "Звездный" (ул. Дзержинского, 51)