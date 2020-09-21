В Курске на проспекте Плевицкой уложили нижний слой асфальта

Фото Дороги Курской области

На автомобильной дороге по проспекту Плевицкой рабочие уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. Это более 11 тысяч м³ полотна. Ранее было выполнено устройство земляной насыпи. В общей сложности завезено более 240 тысяч м³ грунта.

Протяженность участка составляет 600 м. Дорога включает четыре полосы, каждая шириной 3,5 метров. Для обеспечения безопасности дорожного движения и разграничения транспортных потоков предусмотрена разделительная полоса.

Рабочие также укрепляют откосы земляной насыпи. В течение месяца подрядчики планируют уложить верхний слой асфальта. Между слоями проложат геосетку для предотвращающая образования трещин.

Сейчас готовность объекта составляет порядка 90%. На завершающем этапе рабочие займутся прилегающей территорией: обустроят тротуары, защитные ограждения , проведут освещение, установят павильоны общественного транспорта, посадят деревья и разобьют газоны.