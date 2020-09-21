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22 сентября в центре Курска отключат горячую воду

Рабочие проведут ремонт тепломагистрали на улице Сонина
Яна ШЕЛЕСТ
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Без горячей воды останутся жители девяти улиц

Без горячей воды останутся жители девяти улиц

Фото: Из архива "КП"

22 сентября специалисты «Квадры» проведут планово-предупредительный ремонт на участке тепломагистрали на улице Сонина. С 00:00 22 сентября до 00:00 23 сентября будет приостановлена подача горячей воды по адресам:

- ул. Невского, 23, - ул. Гайдара, 5, 30 - ул. К. Либкнехта, 2, 4, 18, 20, 22 - ул. Советская, 15а, - ул. Дзержинского, 19, 43, - ул. Сосновская, 5, - ул. Ендовищенская, 8, - ул. Кр. Армии, 10, 12, - ул. С. Перовской, 13.

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