За сутки COVID-19 подтвердился у 26 курян

На сегодняшний день скончались 56 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 21 сентября, в Курской области всего зарегистрировано 7 735 (+26) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6 502 (+8) пациента.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +16 г. Железногорск +5 Курский +1 Мантуровский +1 Солнцевский +1 Хомутовский +1 Железногорский +1.

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.

На сегодняшний день скончались 56 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.