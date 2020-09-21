В курской картинной галерее открылась выставка из собрания Русского музея

В галерее можно увидеть работы А.П. Антропова, А.Г. Венецианова, К.Е. Маковского, З.Е. Серебряковой и других известных художников

В Курской государственной картинной галерее им. А.А. Дейнеки открылась выставка из собрания Русского музея. В экспозиции представлены 67 произведений крупнейших мастеров отечественного искусства, рассказывающие о женщинах в культуре XVIII-XX веков.

В галерее можно увидеть работы А.П. Антропова, А.Г. Венецианова, К.Е. Маковского, З.Е. Серебряковой и других известных художников последних трех столетий. Также на выставке много малоизвестных картин из фондов Русского музея.

Особый раздел выставки представляет советский фарфор 1920-1930-х, 1950-х годов, оригинальность и художественные достоинства которых неоспоримы.

Посетить выставку «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII-ХХ веков» можно до 8 ноября 2020 года.