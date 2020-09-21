В Курской области пройдет Кубок России по парусному спорту

Фото: Федерация спортивного туризма Курской области
В Курской области с 25 по 27 сентября на Михайловского водохранилище пройдет «Кубок России по спортивному туризму на парусной дистанции». В соревнованиях примут участие гонщики со всей страны. Спортсменов ожидают два старта на короткой и длинной дистанциях пятого класса.
Программа мероприятия:
24 сентября – заезд и размещение команд.
25 сентября – работа комиссии по допуску, официальная тренировка.
26 сентября в 11.00 — торжественное открытие соревнований. Соревнования в дисциплине «Дистанция – парусная».
27 сентября — награждение, закрытие соревнований.
Заявку на участие можно отправить на электронную почту fed.46@yandex.ru или в группе Федерация спортивного туризма Курской области. К участию допускаются спортсмены не моложе 22 лет.
Место проведения соревнований для навигации: 52°14'17.6"N 35°34'58.7"E.
Телефон для справок: 7-903-873-99-77.