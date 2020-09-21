В Курске нашли ржавый артснаряд

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 78 мм и вывезли его на полигон для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

20 сентября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной Войны на улице Малая Новоселовка в Курске.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 78 мм и вывезли его на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.