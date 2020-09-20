На 20 сентября в Курской области еще 27 человек заразились коронавирусом

фото из архива "КП". Фото: Артем КИЛЬКИН

Прирост зараженных в Курской области за минувшие сутки составил 27 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб 20 сентября. Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом: Курск - 16, Курский район - три, Золотухинский район - два, Глушковский, Конышевский, Курчатовский, Солнцевский, Суджанский районы и Обоянь - по одному. Всего в Курской области зарегистрировали 7 709 заболевших.

Выздоровели 6 494 пациента, накануне окончили лечение 11 человек. Скончались на сегодняшний день скончались 56 курян, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.