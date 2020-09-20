В Курске из-за восковой свечи загорелась захламленная квартира: 15 человек эвакуировали

фото: ГУ МЧС по Курской области.

Пожарные эвакуировали 15 человек и спасли еще одного во время ЧП в Курске. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, сообщение о происшествии на улице Карла Маркса поступило от соседей 19 сентября в 21.02. Очевидцы почувствовали запах дыма в подъезде.

Как выяснилось на месте, загорелась двухкомнатная квартира на первом этаже «пятиэтажки». Чтобы сильное задымление не навредило соседям, спасатели вывели на свежий воздух 15 человек. С применением спецустройства для защиты органов дыхания пожарные спасли еще одного жильца. Никто из людей не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.

- Квартира, в которой случился пожар, была сильно захламлена мусором. Хозяйка - женщина 1954 года рождения - в этот день пользовалась восковыми свечами. Вероятная причина происшествия - неосторожное обращение с открытым огнем свечи, - сообщили в ведомстве.

Огонь повредил входную дверь, стены, потолок в коридоре и комнате, сгорели некоторые вещи. Материальный ущерб устанавливается.