На выходных в Курской области пройдет ряд спортивных мероприятий

Спорт становится все более популярным занятием среди курян
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В ближайшие выходные курян ждут три крупных спортивных мероприятия: Кросс нации, финал Кубка России по триатлону и забег #ВСЕНАСПОРТрф
19 сентября:
В Курчатове состоятся чемпионат и первенство Курской области по триатлону (спринт). Место старта, а также плавательного и бегового этапа – городская набережная. Ориентируйтесь на адрес: ул. Космонавтов, 1 и не заблудитесь! Открытие в 10:00
В Курске на Триумфальной арке пройдет городская осенняя легкоатлетическая эстафета. Старт в 10:40.
Курское «Динамо» завершает отборочный этап Кубка России матчем с одноклубницами из Новосибирска. Самый ответственный матч этой игровой недели! Начало в 11:00. Трансляция в группе курского «Динамо».
На Триумфальной арке расположится стартовый городок Кросса нации-2020. Участников ждут пять дистанций, зажигательная музыка, разминка с профессиональными фитнес-инструкторами, а также солдатская каша. Открытие в 11:30.
20 сентября:
В Курчатове второй день триатлона. Всероссийские соревнования и финал Кубка России соберут сильнейших спортсменов со всей страны. Старт на городской набережной в 09:00.
В Железногорске пройдет благотворительный полумарафон #ВСЕНАСПОРТрф. Старт в 10:00 от Дворца горняков (ул. Ленина, д.11).