На выходных в Курской области пройдет ряд спортивных мероприятий

Спорт становится все более популярным занятием среди курян Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ближайшие выходные курян ждут три крупных спортивных мероприятия: Кросс нации, финал Кубка России по триатлону и забег #ВСЕНАСПОРТрф

19 сентября:

В Курчатове состоятся чемпионат и первенство Курской области по триатлону (спринт). Место старта, а также плавательного и бегового этапа – городская набережная. Ориентируйтесь на адрес: ул. Космонавтов, 1 и не заблудитесь! Открытие в 10:00

В Курске на Триумфальной арке пройдет городская осенняя легкоатлетическая эстафета. Старт в 10:40.

Курское «Динамо» завершает отборочный этап Кубка России матчем с одноклубницами из Новосибирска. Самый ответственный матч этой игровой недели! Начало в 11:00. Трансляция в группе курского «Динамо».

На Триумфальной арке расположится стартовый городок Кросса нации-2020. Участников ждут пять дистанций, зажигательная музыка, разминка с профессиональными фитнес-инструкторами, а также солдатская каша. Открытие в 11:30.

20 сентября:

В Курчатове второй день триатлона. Всероссийские соревнования и финал Кубка России соберут сильнейших спортсменов со всей страны. Старт на городской набережной в 09:00.

В Железногорске пройдет благотворительный полумарафон #ВСЕНАСПОРТрф. Старт в 10:00 от Дворца горняков (ул. Ленина, д.11).