В Курске изменят схему движения транспорта

Изменения произойдут из-за легкоатлетической эстафеты Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 сентября с 09.30 до 15.00 во время проведения городской легкоатлетической эстафеты и Всероссийского дня бега «Кросс нации-2020» будет изменена схема движения автотранспорта в районе проспекта Победы.

Движение будет закрыто по улице Карла Маркса на участке от остановки «Знаменская роща» до автоцентра. Одновременно с этим двустороннее движение будет организованного по проспекту Победы от дома №22 до поворота на ТЦ «Метро». Троллейбусы №1 и №8 будут ходить до Депо.