Курянина задержали за попытку грабежа в ломбарде

Курянина задержали в течении суток Фото: Из архива КП.

Преступление произошло в ломбарде на улице Сумская Курска. Вечером мужчина под видом покупателя вошел в торговый зал, попросил показать ему украшения и стал их мерить. Выбрав самую дорогую золотую цепочку с кулоном, стоимостью более 150 тысяч рублей, надел на шею и продолжил беседовать с администратором. Когда женщина на секунду отвернулась, злоумышленник выскочил из зала и попытался убежать. На выходе его остановили сотрудники охраны, забрали цепочку и отпустили мужчину. Позднее сотрудники ломбарда передали в полицию информацию о произошедшем и записи с камеры наблюдения.

Личность фигуранта сотрудники Западного отдела полиции Курска выяснили в течение суток, после чего он был задержан. Против 38-летнего жителя Курска завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Он дал признательные показания.

- Задержанный причастен и к другим противозаконным деяниям. На его счету более десяти краж из магазинов областного центра. По всем фактам также возбуждены уголовные дела по ст.158 УК РФ «Кража», которые объединены в одно производство. Введется следствие. Наказание подозреваемому будет назначено по совокупности совершенных преступлений, - сказали в полиции.