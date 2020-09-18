Билеты из Курска в столицу подешевели

Акция действует в сентябре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Установлены специальные цены на железнодорожные билеты из Курска в Москву. До конца сентября поездки в вагонах для сидения будут обходиться жителям и гостям Курской области дешевле обычных.

Пассажиры АО «Федеральная пассажирская компания» смогут приобретать билеты в вагоны с местами для сидения по цене от 699 рублей. Такая акция действует в поездах № 721 и № 722 «Курск - Москва». Как уточняет перевозчик, воспользоваться услугой можно будет с 17 по 30 сентября. Скидки распространяются во все дни недели, кроме пятницы и воскресенья.

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте РЖД, с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.