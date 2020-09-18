Лучшими в стране признаны социальные проекты Сбербанка

Сбербанк стал победителем премии «Лучшие социальные проекты России» в нескольких номинациях. . Премия является одной из авторитетных наград в области корпоративной социальной ответственности. Являясь лидером в индустрии инноваций и технологий, Сбербанк вносит свой вклад в развитие сервисов и проектов, которые качественно влияют на жизнь людей.

Проект Сбербанка «Особенный банк», победивший в номинации «Поддержка социально незащищённых слоёв населения», был запущен в 2016 году. За четыре года удалось сделать большинство онлайн- и офлайн-каналов банка доступными для людей с инвалидностью, в команде на высоком уровне развита культура общения и работы с самыми разными людьми. «Особенный банк» развивается не только внутри банка: в создание доступной среды вовлечены также компании экосистемы, Сбербанк активно участвует в рабочей группе ЦБ РФ по финансовой доступности для людей с инвалидностью, стал первой российской компанией в мировом сообществе The Valuable 500 — глобальной инициативе по продвижению и предоставлению равных возможностей. Рекомендации Сбербанка о том, как создавать приложения и сайты без барьеров для всех категорий граждан, выложены в открытый доступ.

Сегодня мы наблюдаем, как города применяют «умные» технологии, в том числе и безналичную оплату и дистанционные сервисы, чтобы сделать жизнь населения комфортнее. Так, в апреле 2020 г. в условиях социального дистанцирования дочерняя компания Сбербанка запустила проект «Социальный счет», который был признан «Лучшим социальным сервисом». Это специальный счет для зачисления эквивалента денежной суммы социальной помощи. Идентификатором счета выступает банковская карта платежной системы «Мир». Для получения помощи пользователю не надо посещать социальные службы и отделения банка, пройти регистрацию можно онлайн. Потратить денежные средства можно на товары и услуги, входящие в определенный перечень социально необходимых.

Также в этой номинации был отмечен проект единой транспортной карты «Стрелка», запущенный в 2015 году Сбербанком совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На сегодняшний день это единственное подобное решение, объединяющее всех перевозчиков на территории целого субъекта Российской Федерации.

В номинации «Проекты по улучшению жилищно-коммунальный условий» отмечено облачное решение БРИС ЖКХ — цифровая платформа для автоматического расчета начислений и учета платежей за коммунальные услуги. Переход на безналичные платежи оптимизирует сферу жилищно-коммунального хозяйства и ускоряет цифровую трансформацию и автоматизацию процессов, что, в свою очередь комплексно повышает эффективность городской инфраструктуры.

В номинации «Образование и наука» победу одержала программа «Финансовая грамотность от Сбербанка», объединяющая проекты «Азбука финансов» и «Финансы.Просто». Программа была запущена в марте 2019 года, чтобы помочь клиентам разобраться в тонкостях финансовых продуктов и сервисов, инвестирования и управления личным бюджетом. Во всех каналах Сбербанка клиентов информируют о том, как эффективно и безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, и, судя по контрольным тестам, клиенты банка действительно повысили свой уровень финансовой грамотности. Для людей с ослабленным слухом организованы семинары с сурдопереводом, а для людей с инвалидностью по зрению – аудиоролики о финансах.

Также в этой номинации отмечен сервис безналичной оплаты питания в школьных столовых «Ладошки» — экосистема безналичных платежей в общеобразовательных учреждениях, позволяющая родителям контролировать питание ребенка в школе и с ранних лет развивать в детях ответственное отношение к финансам. Функционал безналичной оплаты реализован на базе смарт-карты: ребенку выдается пластиковая карта, которой он может расплачиваться за обеды или покупать буфетную продукцию. Баланс карты родители пополняют любым удобным способом — через мобильные сервисы Сбербанка, на сайте Ладошки.дети, наличными через терминалы и банкоматы, а также в мобильном приложении.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Как крупнейший банк страны Сбербанк считает своим долгом заботиться о клиентах, сотрудниках и их семьях, об удобстве взаимодействия граждан с различными общественными институтами и пользования транспортом, о доступности образования. Развитие сервисов и проектов, которые качественно улучшают жизнь людей, обучение населения финансам и digital сервисам, развитие цифровой инклюзии и доступной среды для людей с инвалидностью – всё это часть нашей социальной ответственности. Всей командой Сбербанка мы работаем над долгосрочными изменениями качества жизни различных социальных групп по всей России».