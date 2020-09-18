Под Курском нашли мины

На место находки выезжали сотрудники МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении мин времен Великой Отечественной войны в близи хутора Дубрава Тимского района.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены: минометная мина 82 мм и восемь мин 50 мм. ВОП изъяты и вывезены на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.